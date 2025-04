Iguatemi e fundos concluem compra dos shoppings Paulista e Higienópolis por R$ 2,6 bi

O Iguatemi ficou responsável por R$ 700 milhões na transação, o que lhe deu o direito de ampliar a sua participação no Higienópolis de 12% para 29%, permanecendo na administração; além de entrar no Paulista, com 11,5%, e ainda se tornar a administradora do local a partir de julho. O pagamento acertado foi de R$ 490 milhões à vista e o saldo restante de R$ 210 milhões nos próximos 24 meses, corrigidos pelo CDI, confirmando os termos já divulgados.

Os outros compradores do consórcio são os fundos de investimentos imobiliários sob gestão da BB Asset, XP e Capitânia, e a Braz Participações. Juntos, eles responderão por R$ 1,478 bilhão. O fundo XP Malls - maior do segmento no País - pagará R$ 240 milhões do total, ficando com 10% do Higienópolis.

A Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, também participou da transação, mas fora do consórcio. A Funcef já é sócia do Paulista e exerceu seu direito de preferência, aportando mais R$ 240 milhões, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Para chegar ao valor de R$ 2,585 bilhões devido à Brookfield, o Iguatemi ainda precisa levantar cerca de R$ 170 milhões. A companhia assinou um memorando de entendimento não vinculante com um fundo de investimento que pretende ficar com essa parcela remanescente.

No comunicado ao mercado, a companhia afirmou que a aquisição reforça sua posição como a principal empresa de shoppings em São Paulo. Ela também é dona dos empreendimentos Iguatemi São Paulo (o mais antigo do Brasil, em plena Faria Lima), JK (na movimentada esquina da Chedid Jafet com a Juscelino Kubitschek) e Alphaville, na região metropolitana. "Além de adicionar dois dos empreendimentos mais rentáveis e sólidos do País ao seu portfólio, este é mais um passo da companhia na estratégia de qualificação do seu portfólio com empreendimentos de alto padrão e rentabilidade", informou.

O Pátio Paulista fica bem no começo da Avenida Paulista. Inaugurado em 1989, tem 270 lojas em 41,5 mil m² de área bruta locável, com 99% de ocupação. Ele atrai cerca de 12 milhões de visitantes anualmente. Já o Higienópolis foi inaugurado em 1999 e hoje tem 240 lojas, como Zara, Montblanc e Chanel, numa área de 34,1 mil m², com 7 milhões de visitantes por ano.