Ingresso do FMI faz reserva internacional da Argentina subir a US$ 36,8 bilhões

O desembolso de US$ 12 bilhões do empréstimo acertado com o Fundo Monetário Internacional fez as reservas internacionais da Argentina subirem para US$ 36,8 bilhões nesta terça-feira, informou o Banco Central do país.

O BC não fez intervenções hoje no mercado pelo segundo dia seguido, já que as cotações referenciais do dólar seguiram dentro da faixa estipulado pelo governo na sexta-feira. No novo esquema cambial, a cotação pode ficar dentro da faixa flutuante entre 1.000 e 1.400 pesos, segundo o Ámbito Financiero.

O dólar oficial subiu, cotado a 1.179,76 na compra e 1.233,89 na venda, na média das entidades financeiras divulgada pelo Banco Central. O dólar negociado no mercado paralelo, chamado dólar blue, permaneceu inalterado em 1.285,00 pesos. Na segunda-feira, o dólar blue caiu 6,6%, marcando sua maior queda desde 14 de dezembro de 2023 (-7,5%), no início do mandato de Javier Milei, informou o Ámbito Financiero.