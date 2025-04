'Já está na hora de olhar de novo', diz presidente da Petrobras sobre preço dos combustíveis

A decisão sobre o preço dos combustíveis pela Petrobras é tomada pela presidente e mais dois diretores, o Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Melgarejo, e o diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Schlosser.

O último reajuste foi realizado no dia 1º de abril para o diesel, uma queda de 4,6% nas refinarias da estatal. Já a gasolina não é reajustada há 271 dias.

Nesta terça-feira, tanto a cotação do petróleo como a do dólar operavam entre pequenas altas e baixas, cotados a US$ 65 o barril e R$ 5,8, respectivamente, por volta das 11 horas, refletindo ainda uma forte volatilidade trazida pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a vários países.