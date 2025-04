Minério, café, arroz e proteínas puxam deflação no atacado no IGP-10 de abril, revela FGV

Os recuos nos preços do minério de ferro (-3,79%), café em grão (-2,71%), arroz em casca (-12,14%), carne bovina (-2,28%) e suínos (-5,33%) puxaram a deflação no atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IGP-10 passou de uma alta de 0,04% em março para uma redução de 0,22% em abril. O índice acumulou uma elevação de 8,71% em 12 meses.

"Dentre os itens do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) com as maiores contribuições para a queda do IGP-10 estão commodities como: café, proteínas e minerais metálicos", apontou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota oficial.