MRV&CO: lançamentos da MRV sobem 81% no 1tri25, mas vendas sofrem com dificuldade de repasses

A MRV&CO - conglomerado que reúne MRV, Luggo, Urba e Resia - fechou o primeiro trimestre com uma expansão relevante dos lançamentos do segmento de incorporação imobiliária, dentro do Minha Casa Minha Vida (MCMV). Por outro lado, as vendas e a geração de caixa foram afetadas por dificuldades no repasse de clientes aos bancos, de acordo com relatório operacional divulgado na noite desta terça-feira, 15.

Os lançamentos da MRV representaram R$ 2,8 bilhões em valor geral de vendas (VGV) no primeiro trimestre de 2025, salto de 81% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. Por sua vez, as vendas líquidas ficaram em R$ 2,2 bilhões, aumento de apenas 2% na mesma base de comparação anual. A velocidade de vendas (VSO) foi de 25%, retração de 8 pontos porcentuais na comparação anual.

A MRV explicou que fechou outros R$ 320 milhões em vendas, mas os repasses dos clientes aos bancos não ocorreram dentro do período, deixando de ser computadas no primeiro trimestre. A MRV só contabiliza as vendas quando o cliente é repassado para o financiamento bancário.