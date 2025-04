Ouro fecha em alta com incertezas sobre tarifas e tensão global

Nesta terça-feira, Trump afirmou que há uma chance de que o "dinheiro" obtido com a aplicação de novas tarifas será suficiente para "substituir o dinheiro" dos impostos americanos.

De acordo com o UBS, é "extremamente difícil prever como as tarifas entre os EUA e a China podem evoluir", dado os últimos acontecimentos. No entanto, o banco suíço projeta que novas negociações entre as partes devem ocorrer.

"O ambiente global incerto aumentou a demanda por ouro como porto seguro e enfraqueceu o dólar - tradicional alternativa entre os ativos de proteção - o que favoreceu ainda mais o metal precioso", afirmam os analistas do Commerzbank. Para a empresa de investimentos RBH, o ouro pode atingir US$ 3.300 por onça-troy no curto prazo, dado o grande apelo pela commodity.

*Com informações da Dow Jones Newswires