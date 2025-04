PF desarticula organização que cometia fraudes via aplicativo da Caixa

A Polícia Federal (PF), realizou a Operação Farra Brasil 14, com auxílio de órgãos da Caixa Econômica Federal, na manhã desta terça-feira, 15, para desmantelar organização criminosa especializada em fraudes por meio do aplicativo Caixa Tem.

Conforme revelaram as investigações, o grupo atuava cooptando funcionários da Caixa e de lotéricas, que recebiam propinas para viabilizar o acesso dos criminosos a contas sociais de terceiros pelo Caixa Tem.

A maioria das vítimas é beneficiária de programas sociais do governo. As fraudes, porém, atingem também o FGTS e o Seguro-Desemprego de trabalhadores, todos geridos no aplicativo.