PLDO fixa meta fiscal de superávit 0,25% do PIB para 2026, com banda de 0,25 pp

O governo decidiu manter a meta fiscal para 2026 para um resultado de 0,25% do PIB. Os números de 2027 e 2028 - 0,50% e 1,00%, respectivamente -, também foram mantidos. Para 2029, a meta é de superávit de 1,25%. Os dados constam do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), apresentado pelos Ministérios do Planejamento e Fazenda nesta terça-feira, 15.

O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, havia fixado metas arrojadas para o resultado primário do governo, que partiriam de um resultado neutro em 2024, mas houve uma revisão já no ano passado. Dessa forma, foi mantida a expectativa de resultado primário de 0% do PIB em 2025, com a obtenção de superávits a partir de 2026. Pelas regras do arcabouço, há banda de tolerância de 0,25 ponto porcentual para o resultado.

O projeto definiu que o resultado primário de 2026 será um superávit de R$ 38,2 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central - o equivalente a 0,28% do Produto Interno Bruto (PIB). Este número é o resultado primário para cumprimento da LDO, que considera o resultado do governo central e despesas não computadas no resultado. Neste caso, o documento apresentou para o exercício de 2026 o resultado primário do governo central como um déficit de R$ 16,9 bilhões, o equivalente a 0,12%.