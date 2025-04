Premiê do Canadá cita negociação com montadoras e governo anuncia auxílio para mitigar tarifas

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, reforçou que as "montadoras que mantiverem a produção no Canadá terão isenção de 100%" em tarifas. Segundo ele, em conversas com CEOs do setor automotivo do mundo todo, muitos deles "têm falado que querem manter ou iniciar atividades no país". "O ideal, mesmo, seria negociar essas tarifas com os EUA", acrescentou.

Os comentários aconteceram logo depois que o governo canadense divulgou novas medidas para auxiliar empresas afetadas pela disputa comercial com os Estados Unidos.

Em comunicado, o ministro das Finanças do país, François-Philippe Champagne, destacou ações para mitigar os efeitos das tarifas americanas, incluindo um alívio temporário de seis meses para produtos importados utilizados em manufatura, processamento e embalagens de alimentos e bebidas.