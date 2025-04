Sandoval: Aneel não vai redefinir conceitos para corte de geração, que já estão estabelecidos

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 15, que o regulador vai avaliar se o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está cumprindo, conforme regulamentação, os critérios de classificação de cortes de geração de energia renovável. Sandoval afirmou que não haverá redefinição dos conceitos para o chamado curtailment, termo do jargão do setor.

"O que vai ser feito é, ao conversar com o ONS, identificar se de fato aqueles conceitos estão sendo cumpridos. A Aneel não vai redefinir um conceito. Redefinir um conceito é rediscutir a norma. A resolução normativa está aprovada, então os conceitos estão lá", declarou, em conversa com jornalistas.

Ontem o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou o plano de trabalho do grupo criado para elaborar soluções para o problema de corte de geração. Na agenda de discussão está a reclassificação dos cortes por "confiabilidade" para "indisponibilidade externa por eventos de atraso da transmissão".