Secretário de Agricultura do México prevê aumento nos preços do tomate nos EUA após tarifas

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou, na segunda-feira, que a maioria dos tomates importados do México para os Estados Unidos enfrentará tarifas de 20,91% a partir de 14 de julho, diante da intenção de se retirar do Acordo de Suspensão da Investigação Antidumping sobre Tomates Frescos do México, de 2019.

O acordo atual não protegeu os produtores de tomate dos EUA de importações mexicanas com preços injustos, já que o Departamento de Comércio tem sido inundado com comentários deles pedindo sua rescisão, segundo comunicado do Departamento. "Essa ação permitirá que os produtores de tomate dos EUA concorram de forma justa no mercado".