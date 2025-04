Secretário do Tesouro dos EUA diz que nem todos acordos tarifários serão concluídos em 90 dias

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a conclusão dos acordos tarifários com os principais parceiros comerciais do país pode levar mais tempo do que a pausa de 90 dias instituída pelo governo Trump na semana passada.

"Mas poderemos ter clareza significativa sobre 14 países, excluindo a China, em termos de acordos em princípio", disse Bessent. Em entrevista nesta terça-feira ao Yahoo Finance, o secretário disse que as negociações com os 14 grandes parceiros estão em ritmo acelerado.

Ao ser questionado sobre alertas de riscos de recessão da economia dos EUA por investidores e economistas, Bessent disse que não vê sinais alarmantes.