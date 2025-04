Tarcísio defende alívio tributário para proteger São Paulo de impacto das tensões comerciais

Diante das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Estado já atua para proteger sua indústria e que o principal instrumento disponível é a política tributária. "A principal forma (de proteção) é via questão tributária. Por isso, temos que continuar o que estamos fazendo", afirmou, citando medidas de corte de gastos e privatizações implementadas nos últimos anos. "Isso nos dá margem para promover alívio tributário", acrescentou.

As declarações de Tarcísio foram dadas em entrevista coletiva durante visita à sede do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), em Piracicaba (SP), nesta terça-feira. Ele ponderou, no entanto, que São Paulo não consegue agir sozinho diante de desafios internacionais. "Somos 30% da economia brasileira, então dependemos também dos movimentos em nível nacional", disse.

Mesmo assim, o governador vê oportunidades para o setor produtivo paulista diante da reconfiguração do comércio global. "Podemos substituir importações com velocidade, em alguns setores. É uma janela que precisamos aproveitar", afirmou, destacando que o governo estadual seguirá monitorando os desdobramentos das negociações entre as duas maiores economias do mundo.