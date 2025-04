Trump acusa China de renegar acordo com fazendeiros e com a Boeing

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de renegar acordos comerciais com agricultores dos EUA e com a Boeing, em publicação na Truth Social, divulgada nesta terça-feira, 15. "Nossos agricultores são grandes, mas por sua grandeza, são sempre colocados na linha de frente com nossos adversários, como a China, sempre que há uma negociação comercial ou, neste caso, uma guerra comercial", escreveu.

O republicano disse que os chineses foram "brutais" com o setor, assim como estão sendo ao "não tomar posse" do compromisso total com aeronaves da Boeing, na avaliação de Trump.

O presidente norte-americano também afirmou que a China tinha "zero respeito" pelo governo do antecessor democrata, Joe Biden.