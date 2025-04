Trump diz que seu governo pode pedir aos países que 'escolham entre' a China e os EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 15, que seu governo pode pedir aos países que "escolham entre" a China e os EUA nas negociações comerciais. Segundo ele, a suspensão das tarifas recíprocas por 90 dias foi devido a uma fase de transição e à necessidade de manter a flexibilidade no processo de negociação.

Em entrevista à Fox Notícias (filial do México da Fox News), Trump também afirmou que pode facilitar a permissão de imigrantes que trabalham em fazendas e hotéis, pois são uma força de trabalho importante para os EUA.

"Estamos trabalhando em conjunto com o México para frear os cartéis. Estou me dando bem com a presidente mexicana Sheinbaum. Queremos ajudá-la com essa questão", acrescentou o republicano.