Vale: Produção de minério de ferro no 1º trimestre é de 67,664 Mt, queda de 4,5%

A produção de minério de ferro da Vale no primeiro trimestre de 2025 caiu 4,5% ante o mesmo período de 2024, alcançando 67,664 milhões de toneladas (Mt).

Enquanto isso, a produção de pelotas atingiu 7,183 Mt, 15,2% abaixo do primeiro trimestre de 2024.

A empresa relatou que, no Sistema Norte, a produção foi 0,9 Mt menor na comparação anual, impactada pelas restrições de licenciamento em Serra Norte, já previstas no plano de produção. O efeito, porém, foi intensificado pelos maiores níveis de chuva. Estes efeitos, diz a companhia, foram parcialmente compensados pelo desempenho operacional do S11D, que atingiu a maior produção para um primeiro trimestre.