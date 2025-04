Viviane Varga: Normalmente projeção para dividendos é valor conservador

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou nesta terça-feira, 15, que a projeção para dividendos prevista no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 se trata de um valor conservador, considerando a diferença entre o montante previsto no documento e o que foi efetivamente realizado nos anos anteriores.

"Normalmente a projeção que o Tesouro realiza para dividendos é um valor conservador tendo em vista que existem incertezas. Isso já é uma prática usual", disse.

Durante coletiva sobre o PLDO, o secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, reiterou que a revisão de gastos conduzida pelo governo age, sobretudo, em cima das despesas obrigatórias.