Alckmin: Anfavea pleiteia que se antecipe alíquotas sobre carro elétrico importado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 16, que está analisando "nesse momento" o pleito da Anfavea para que o governo antecipe o cronograma de elevação da tarifa sobre carros elétricos importados a 35%.

Em 2023, a Camex aprovou o retorno da tributação gradual a partir de janeiro de 2024, uma "escadinha" que fará a tributação cheia acontecer somente em julho de 2026. Pelo calendário, haverá uma nova elevação em julho deste ano. O setor, contudo, quer que o imposto cheio já seja cobrado a partir de agora, especialmente para conter a alta de importação de veículos elétricos que chegam majoritariamente da China.

Alckmin falou à imprensa logo depois de se reunir com representantes da Anfavea no prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).