Alckmin, diz que, com o Mover, consumidores podem poupar R$ 8 bi em combustíveis

"O Mover traz um crédito tributário de R$ 3,8 bilhões este ano. No ano que vem, são R$ 3,9 bilhões de incentivo para que a indústria automotiva busque eficiência energética em benefício do consumidor e da sociedade como um todo, reciclabilidade e segurança automotiva", disse o ministro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, a previsão de que consumidores poupem R$ 8 bilhões no gasto com combustíveis leva em conta a expectativa de que, ao promover o processo de eficiência energética, haja uma redução no consumo de combustível fóssil em 1,5 bilhão de litros.

O secretário também explicou que o decreto publicado na terça será regulamentado por oito portarias, que já estão encaminhadas. Ainda segundo ele, a questão da reciclabilidade colocada no decreto será construída junto do setor em um grupo de trabalho. "Portarias já estão prontas, estão bem encaminhadas. Presidente Alckmin sempre cobra que tudo que seja feito no governo seja feito a partir de um diálogo. Então a questão da reciclabilidade, temos um grupo de trabalho para estabelecer critérios para se chegar ao 80%, 85% de reciclabilidade", contou Moreira.