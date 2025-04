Antofagasta tem alta na produção de cobre, mas frustra expectativas

A Antofagasta reportou um crescimento significativo na produção de cobre e ouro no primeiro trimestre de 2025, segundo relatório operacional trimestral divulgado nesta quarta-feira, 16. A produção de cobre atingiu 154,7 mil toneladas, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Em nota, a mineradora atribui o avanço a "maiores taxas de processamento e melhores teores de cobre em Centinela", além da recuperação das operações em Los Pelambres, após manutenções realizadas no ano anterior.

Apesar do avanço na comparação anual, a produção de cobre no período, no entanto, ficou 2% abaixo do esperado devido ao desempenho mais fraco da mina Los Pelambres, afetada por uma queda nacional de energia e por manutenções, segundo a RBC Capital Markets.

Já a produção de ouro subiu 29% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, para 42,9 mil onças. O relatório destaca ainda que os créditos obtidos com subprodutos, como ouro e molibdênio, ajudaram a reduzir os custos líquidos de produção do cobre em 20% na comparação anual, para US$ 1,54 por libra.