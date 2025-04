Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, pressionadas por ações de chips

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, à medida que um tombo da Nvidia no after hours pesou em ações de semicondutores locais.

Ontem, a gigante de semicondutores Nvidia alertou que prevê um encargo de até US$ 5,5 bilhões relacionado a restrições que o governo dos EUA impôs à exportação de seus chips AI H20 para a China, no último lance da crescente guerra comercial entre Washington e Pequim. Como resultado, a ação da Nvidia tombou 6,31% no after hours e mostra perdas semelhantes no pré-mercado de Nova York nesta manhã.