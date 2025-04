Califórnia abre processo para bloquear tarifas de Trump

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou uma ação judicial do Estado para bloquear as tarifas do governo norte-americano de Donald Trump sobre importações, citando a "incerteza tóxica" que elas criaram.

A ação, movida no tribunal federal do norte da Califórnia, alega que a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, invocada por Trump como justificativa para impor as tarifas, não é aplicável.

Newsom detalhou os impactos que as tarifas já tiveram na Califórnia, que é, por si só, a quinta maior economia do mundo e uma grande importadora de produtos de todo o globo. "Nenhum estado tem mais a perder", alertou ele.