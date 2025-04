Casa Branca diz que China está sujeita a tarifação de até 245% em caso de retaliação

A China está sujeita a pagar tarifas de até 245% para exportar seus produtos para os EUA caso tome novas medidas retaliatórias, segundo ficha informativa divulgada pela Casa Branca na terça-feira (15). Atualmente, a tarifação dos EUA sobre importações chinesas é de 145%. No fim da semana passada, a China elevou tarifas retaliatórias a produtos dos EUA, de 84% para 125%, mas também sinalizou que não pretende mais acompanhar eventuais novos aumentos de tarifas por Washington, com a alegação de que não faria sentido do ponto de vista econômico.