Centro-Oeste tem maior crescimento da atividade em fevereiro, com alta de 3%, diz BC

Em seguida, aparecem o Nordeste (0,4%) e o Sudeste (0,3%). A região Sul perdeu força, com queda de 0,7% para o índice no período.

Na comparação com fevereiro de 2024, o Centro-Oeste também é a região que se sai melhor, com expansão de 8,9% no IBCR. Depois, aparecem Sul (4,1%), Nordeste e Norte (com 2,6% cada) e Sudeste (2,5%).

Estados

Entre os 13 Estados com dados próprios, Goiás e Pernambuco dividem o maior crescimento do IBCR na margem em fevereiro, com alta de 1,5% nos dois casos. Em seguida, aparecem Espírito Santo e Pará (1,4% cada), e Minas Gerais (0,7%).

O pior desempenho foi do Rio Grande do Sul, com queda de 1,7%, seguido por Bahia e Santa Catarina (-0,2% cada), e por São Paulo (0,1%).

Na comparação interanual, o destaque positivo fica com o Paraná, com alta de 8,1% no IBCR, seguido por Goiás (6,6%) e Santa Catarina (5,8%). O pior desempenho foi de Pernambuco (-1,1%), seguido por Rio Grande do Sul (-1,0%) e Rio de Janeiro (-0,1%).