China anuncia plano para impulsionar consumo doméstico de serviços em 2025

De acordo com o comunicado, a China pretende "aumentar a oferta de serviços de consumo de qualidade" por meio da "expansão da abertura e redução de restrições para participantes do mercado interno".

O plano também prevê o incentivo a "novos modelos de negócios", como serviços digitais, saúde integrativa e entretenimento cultural.

O texto ainda destaca a importância de "melhorar o ambiente de consumo" com regulamentações mais claras, fortalecimento da proteção ao consumidor e estímulo à inovação. "A abertura do mercado e a redução de barreiras permitirão que empresas nacionais e estrangeiras compitam em condições mais justas", afirma o comunicado.

A China ainda menciona a modernização da infraestrutura em áreas rurais, com o objetivo de "reduzir a disparidade entre o consumo urbano e rural". As medidas começam a ser implementadas ainda em 2025, com acompanhamento contínuo dos resultados.