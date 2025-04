Compra líquida de títulos do Tesouro dos EUA cresce em fevereiro com Canadá e Japão em destaque

As participações estrangeiras nos Treasuries dispararam em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com destaque para Canadá e Japão, que figuraram entre os maiores compradores líquidos.

As aquisições líquidas estrangeiras de títulos de longo prazo, títulos de curto prazo e fluxos bancários resultaram em uma entrada líquida de capital de US$ 285 bilhões nos EUA. O setor privado estrangeiro foi responsável por US$ 229 bilhões desse total, enquanto as instituições oficiais estrangeiras responderam por US$ 55 bilhões do total de influxo.

Os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA com compras líquidas de US$ 143 bilhões. As compras líquidas de investidores privados estrangeiros totalizaram US$ 166 bilhões, enquanto as instituições oficiais estrangeiras venderam, de forma líquida, US$ 23 bilhões.