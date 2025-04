Confederação de trabalhadores repudia decisão do STF sobre pejotização

A limitação dessa competência, de acordo com a CNTC, permite "o avanço de práticas fraudulentas, como a pejotização", e promove "insegurança jurídica, precarização das relações de trabalho e fragilização do pacto social democrático".

Para a entidade, "é inaceitável que o STF, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, contribua com a desregulamentação do trabalho e ignore o artigo 114 da Constituição, que estabelece claramente a competência da Justiça do Trabalho para julgar as relações de trabalho".

"A pejotização irrestrita representa, para a classe trabalhadora brasileira, a destruição do vínculo empregatício constitucionalmente previsto, escancarando a porta para contratações precárias, sem garantias, sem direitos e sem dignidade", diz a CNTC.

O tema, como já mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), tem causado atritos entre o Supremo e a Justiça do Trabalho. Enquanto juízes trabalhistas vêm reconhecendo vínculo empregatício de PJs, com a consequente condenação das empresas contratantes a arcar com as obrigações da CLT, o Supremo tem derrubado essas decisões sob a justificativa de que a Corte já permitiu a terceirização das atividades-fim das empresas em 2018. Para a maioria do Tribunal, a Constituição admite contratos de trabalho alternativos à CLT.

A suspensão dos processos vale até o Supremo julgar o tema com repercussão geral, o que ainda não tem nada para ocorrer.