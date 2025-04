Credicitrus fecha 2024 com R$ 15,8 bilhões em ativos, alta de 8,64%, e sobras de R$ 460 milhões

A Credicitrus encerrou 2024 com R$ 15,8 bilhões em ativos, o que representa um crescimento de 8,64% em relação ao ano anterior, anunciou a cooperativa de crédito nesta quarta-feira, 16. As captações somaram R$ 11,3 bilhões - alta de 12,85% sobre 2023 -, enquanto o patrimônio líquido ultrapassou R$ 3 bilhões, com avanço de 16,85%. As operações de crédito e Cédulas de Produto Rural (CPRs) totalizaram R$ 8,3 bilhões, crescimento de 19,21% no período. As sobras líquidas do exercício chegaram a R$ 460 milhões.

A cooperativa considerou o desempenho positivo, especialmente diante de um cenário desafiador, marcado por eventos climáticos extremos e instabilidade econômica. "O crescimento foi significativo, principalmente diante do impacto da seca e das queimadas que atingiram lavouras de diversos cooperados", afirmou o diretor de negócios da Credicitrus, Fabio Fernandes, ao Broadcast Agro.

Segundo ele, os dados confirmam a solidez da instituição, com avanços consistentes em captações, patrimônio e concessões de crédito, mesmo diante das dificuldades do ano. "O resultado foi excelente, muito comemorado, principalmente considerando as dificuldades de 2024, tanto no cenário político quanto no econômico do País", disse.