Dólar reduz queda puxada por China devido guerra comercial dos EUA e risco fiscal

A União Europeia (UE) precisa se preparar para mais tarifas americanas enquanto as autoridades do bloco ainda tentam fechar um acordo comercial com o governo Trump, disse o comissário europeu de Democracia, Justiça, Estado de Direito e Defesa do Consumidor, Michael McGrath.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá nesta quarta-feira com autoridades do Japão para negociar tarifas, custo do apoio militar americano e um acordo comercial "justo".

A ASML registrou 3,94 bilhões de euros em pedidos de semicondutores no 1º trimestre de 2025, alta de 9,1% em relação ao ano anterior.

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) recuou 0,04% na segunda prévia de abril, menos intensa que a de 0,28% observada na mesma leitura do mês passado.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,49% na segunda quadrissemana de abril, após registrar alta de 0,46% no período anterior.