Dólar volta a cair e fecha a R$ 5,8650 com acirramento da guerra comercial

No meio da escalada das tensões comerciais, veio uma nota positiva para a economia global. O PIB da China surpreendeu no primeiro trimestre, ao crescer 5,4% na comparação anual, acima das expectativas de economistas (5,1%).

A economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, vê o movimento da taxa de câmbio nesta quarta muito ligado ao ambiente externo, uma vez que outras divisas emergentes, inclusive as latino-americanas, também estão se apreciaram em relação ao dólar.

"O crescimento da China favoreceu essa melhora do apetite por essas divisas. A fraqueza do dólar lá fora também está ligada a esse modelo mais agressivo de negociação do presidente dos EUA com a China", afirma Quartaroli, para quem a questão fiscal, com "desconforto" em relação aos números do PLDO "teve menos impacto" que a questão externa no câmbio.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY voltou a furar o piso dos 100,000 pontos, com mínima aos 99,174 pontos à tarde, em linha com as mínimas das taxas dos Treasuries, após fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Franco suíço, visto como porto seguro, subiu mais de 1%.

Indicadores econômicos dos EUA divulgados nesta quarta - como o crescimento além do esperado das vendas do varejo em março - mostram que a economia americana segue saudável, mas as expectativas de crescimento e inflação pioram em razão do tarifaço.

Em discurso à tarde, Powell observou que o nível das tarifas já anunciadas é "significativamente maior do que o previsto", o que deve se traduzir em inflação mais alta e crescimento mais lento. Powell acredita que haverá um repique transitório da inflação, mas ressaltou que os efeitos do choque tarifário nos preços podem ser mais persistentes.