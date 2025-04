Fitch reafirma rating do México em 'BBB-', com perspectiva estável

Contudo, a Fitch não espera que essa deterioração seja duradoura, acrescentando que o México tem espaço para lidar com a situação ao mesmo tempo em que a presidente Claudia Sheinbaum mantém as metas de consolidação fiscal. A agência prevê recuperação modesta do PIB do país, a alta de 0,8% em 2026, mas alertou que os riscos para as projeções de crescimento são de baixa e dependem da nova relação econômica com os EUA.