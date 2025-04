Haddad: Precisamos abrir discussão com a sociedade e o Poder Judiciário sobre precatórios

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 16, que é preciso "abrir discussão com a sociedade e o Poder Judiciário sobre precatórios", frisando que essas obrigações dobraram no governo Bolsonaro.

A declaração foi dada em resposta a questionamento de jornalistas sobre as previsões de que faltarão recursos da ordem de R$ 10,9 bilhões para cumprir os patamares de gastos mínimos com Saúde e Educação no Orçamento de 2027.

"A cada etapa que for cumprida a gente vai tomando providências para acertar o Orçamento. Nós não abrimos discussão sobre isso ainda", disse Haddad. "Tem muitos desafios aí pela frente. Tem a questão dos precários, que a gente precisa abrir uma discussão com a sociedade e com o próprio Poder Judiciário de como tratar esse tema, que ganhou tração no último governo."