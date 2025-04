Ibovespa opera em baixa moderda em novo dia de cautela com tarifas dos EUA

Enquanto as bolsas de Nova York recuam até 2%, no caso específico do índice Nasdaq, o mercado doméstico consegue um desempenho menos negativo.

"É um cenário bastante de incerteza e ainda não há uma sinalização clara de curto prazo. A discussão para o Brasil é como esses impactos de tarifas, que apontam para menos crescimento global, acabam afetando os próximos passos do Banco Central aqui. Estão previstas duas altas de 0,50 ponto porcentual na Selic, mas é necessário entender como o Copom acaba absorvendo esses impactos para a política monetária", afirma Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.

Às 11h20, o Ibovespa tinha 128.723,47 pontos, em baixa de 0,40%.