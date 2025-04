IGP-M recua 0,04% na 2ª prévia de abril, após queda de 0,28% na mesma leitura de março, diz FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,04% na segunda prévia de abril, menos intensa que a de 0,28% observada na mesma leitura do mês passado, informou nesta quarta-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Houve, nesta leitura, queda menos intensa do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,63% para -0,21%) e aceleração no Índice Nacional de Custo da Construção (0,44% para 0,54%). Em contrapartida, houve perda de força na alta do Índice de Preços ao Consumidor (0,71% para 0,28%).