Petróleo fecha em alta com dólar e sinais de que China está disposta a evitar guerra comercial

Os contratos futuros de petróleo fecharam o pregão desta quarta-feira, 16, em alta, com os benchmarks do petróleo bruto subindo mais de US$ 1 por barril. Os preços foram impulsionados pela fraqueza do dólar e por relatos de que a China está aberta a iniciar negociações para evitar uma possível guerra comercial com os Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 1,86% (US$ 1,14), fechando a US$ 62,47 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,82% (US$ 1,18), para US$ 65,85 o barril.

Segundo a Bloomberg, a China exige que o governo Trump tome uma série de medidas para que as conversas possam começar, o que inclui limitar críticas ao país e nomear uma pessoa responsável para ajudar a preparar o terreno para as negociações.