Powell: Fed tomará decisões baseadas em dados, não será pressionado por questões políticas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o BC dos Estados Unidos tomará as decisões de política monetária baseada nos "melhores dados" e que os dirigentes não serão pressionados por questões políticas, ao responder perguntas em evento do Clube Econômico de Chicago, nesta quarta-feira. Os convidados presentes aplaudiram a fala de Powell.

Nas últimas semanas, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou diversos comentários de que o Fed deveria reduzir os juros e que a inflação "está resolvida", em publicações na Truth Social.

"A independência do Fed é uma questão da lei e deve ser respeitada", enfatizou Powell.