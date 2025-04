Trump determina revisão em política de compras públicas federais em busca de melhor custo

Liderado pela OFPP, o conselho do FAR reformulará o regulamento em linguagem simples, eliminará regulamentações não estatutárias e duplicadas, removerá as regras de diversidade e a "wokeness", e adicionará guias de compra no lugar de requisitos onerosos e desatualizados.

"O governo federal não adquirirá mais produtos inúteis e dispensáveis, como canudos de papel", segundo o comunicado. O foco será em resultados acima de tudo - os melhores produtos e serviços ao melhor custo.

Uma transação que leva dias para uma empresa normal leva meses ou anos para o governo federal e custa muito mais, observa a Casa Branca, que ressalta que compradores e fornecedores gastam mais tempo navegando no labirinto burocrático do que entregando os melhores produtos e valor para o contribuinte.

A revisão "reduzirá mais de 40 anos de acúmulo burocrático que desencadeará nosso sistema de compras com mudanças geracionais e resultados. Estamos Tornando a América Grande Novamente", disse Kevin Rhodes, consultor sênior da OMB.