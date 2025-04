USDA: Demissões não afetarão cronograma de relatórios

Os planos da secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, de reduzir o número de funcionários do Departamento de Agricultura (USDA) não vão comprometer o cronograma de publicação de comunicados importantes, disse a agência nesta quarta-feira, 16. Rollins afirmou em entrevista ao Wall Street Journal, em março, que o USDA está entre as prioridades do governo Trump para iniciar esforços de redução, dado o tamanho do departamento.

Em comunicado enviado ao Wall Street Journal, um porta-voz do USDA disse que a agência está "sendo transparente em relação aos planos de otimização e redução da força de trabalho", com o objetivo de fazer com que o USDA volte a ser "uma agência dedicada ao atendimento ao cliente, com foco no agricultor". Segundo o comunicado, embora Rollins esteja buscando ativamente reduzir o quadro de funcionários, "ela não comprometerá o trabalho essencial do departamento".

O USDA, que engloba 29 agências e tem cerca de 100 mil funcionários em todo o país, não respondeu imediatamente a um pedido de mais informações sobre quais áreas específicas ou quantos trabalhadores seriam afetados.