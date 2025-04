Apontar política monetária como restritiva não tem mais sentido, diz presidente do BCE

Refletindo os desafios da política monetária em tempos de incerteza, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que classificar a política atual da zona do euro como "restritiva" perdeu significado. "Apontar política monetária como restritiva não tem mais sentido", disse, destacando que o chamado "nível neutro" só poderia ser determinado em um mundo livre de choques, realidade distante do cenário atual, segundo ela.

A única certeza, segundo Lagarde, é o objetivo final da política monetária, mas não seu caminho específico. "O que precisamos é definir a instância apropriada da política monetária para atingir nossa meta", afirmou, reforçando que o BCE deve ser ágil e preparado para lidar com choques futuros.

Lagarde revelou que, semanas atrás, alguns membros do conselho defendiam manter os juros, enquanto outros consideravam corte de 50 pontos-base (pb). A decisão final por 25 pb reflete o equilíbrio necessário em um ambiente onde dados seguros e confiáveis são cruciais. "Devemos ser mais dependentes e atentos a dados confiáveis neste momento", destacou.