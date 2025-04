BCE retira trecho sobre restrição monetára e alerta sobre impactos de tensões comerciais

O Banco Central Europeu (BCE) retirou trecho que cita política monetária restritiva em comunicado sobre decisão de cortar em 25 pontos-base suas principais taxas de juros, divulgado nesta quinta-feira, 17. O documento, no entanto, ressalta que os dirigentes não estão comprometidos com uma trajetória específica para os juros e alerta sobre potenciais impactos de tensões comerciais.

O BCE reforçou que as decisões vão continuar com uma postura dependente de dados e serão definidas a cada reunião, "especialmente sob as atuais condições de incerteza excepcional".

O banco central vê o processo de desinflação na zona do euro "bem encaminhado" e nota que a maior parte das medidas de inflação subjacente sugerem que os preços devem estabilizar na meta de 2% de forma sustentada no médio prazo. "Os salários estão moderando e os lucros empresariais estão parcialmente absorvendo os impactos de avanço salarial ainda elevado", observou.