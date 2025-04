BHP alerta para riscos de guerra tarifária enquanto registra aumento na produção de cobre

"Apesar do impacto direto limitado das tarifas sobre a BHP, as implicações de um crescimento econômico mais lento e de um ambiente comercial fragmentado podem ser mais significativas", disse o CEO Mike Henry nesta quinta-feira, ao divulgar os resultados de produção do terceiro trimestre.

Alguns economistas esperam que o crescimento da China desacelere para 4% ou menos neste ano, o que representaria sua expansão mais fraca em décadas, excluindo os anos pandêmicos de 2020 e 2022. A China é a maior compradora mundial de várias commodities minerais, incluindo cobre e minério de ferro.

Nesta quinta-feira, a BHP informou um aumento de 10% na produção de cobre no terceiro trimestre, impulsionado pelo maior volume da mina gigante de Escondida, no deserto do Atacama, no norte do Chile. A produção em Escondida, a maior mina de cobre do mundo, cresceu 16% em relação ao ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.