Bolsas da Ásia fecham em alta em meio a esperança de negociações comerciais

"Entendo que os EUA esperam fechar o acordo em 90 dias", disse Ryosei Akazawa, principal negociador comercial do Japão, após reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval.

Um certo grau de positividade surgiu em meio a relatos de que a China estaria aberta a negociações comerciais com os EUA, afirmou o estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone, Michael Brown, em nota a clientes. "No entanto, os relatos continham tantos 'ses', 'mas' e 'talvez' que a oferta parecia ser mais um gesto simbólico do que qualquer outra coisa", acrescentou.

Na China continental, o dia foi de leves ganhos: o Xangai Composto avançou 0,13%, a 3.280,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta marginal de 0,08%, a 1.880,40 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi subiu 0,94% em Seul, a 2.470,41 pontos, após o Banco da Coreia (BoK) deixar seu juro básico inalterado em 2,75%, e o Hang Seng teve alta de 1,61% em Hong Kong, a 21.395,14 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia e de incorporadoras.

Na contramão, o Taiex recuou 0,66% em Taiwan, no segundo dia consecutivo de perdas. Antes de divulgar mais um forte balanço trimestral, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, caiu quase 1% no pregão de hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, acompanhando o apetite por risco predominante na Ásia: o S&P/ASX 200 avançou 0,78% em Sydney, a 7.819,10 pontos.