Bolsas da Europa operam em baixa modesta, de olho em balanços antes de decisão do BCE

A gigante de luxo francesa Hermès divulgou hoje receita trimestral abaixo do esperado, juntando-se à concorrente LVMH, que também decepcionou com seu resultado de vendas nesta semana. No horário acima, a ação da Hermès caía 0,90% em Paris.

Já a também francesa Pernod Ricard, fabricante de vinhos e outras bebidas alcoólicas, registrou queda nas vendas trimestrais em meio à disputa tarifária deflagrada por Washington. Sua ação cedia 0,30%.

Por outro lado, a Siemens Energy - empresa alemã que fornece hardware elétrico para infraestrutura de inteligência artificial - saltava 12% em Frankfurt, após melhorar seu guidance para 2025.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para o BCE, que provavelmente cortará seus juros básicos mais uma vez em meio a temores de que as tarifas do governo Trump enfraqueçam a perspectiva econômica da zona do euro.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,65%, a de Paris recuava 0,47% e a de Frankfurt cedia 0,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,21%, 0,34% e 0,09%, respectivamente.

