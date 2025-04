Bolsas de NY fecham em direções distintas; Dow Jones cai 1% pressionado por UnitedHealth

As bolsas de Nova York encerraram a quinta-feira, 17, em direções distintas, em uma sessão volátil marcada pela tentativa dos investidores de reduzir as perdas acumuladas nos últimos dias. O Dow Jones, no entanto, fechou em forte queda, pressionado por uma desvalorização de 22% das ações da UnitedHealth, após frustração com os resultados trimestrais da companhia - a de maior peso no índice.

O Dow Jones recuou 1,33%, aos 39.142,23 pontos; o S&P 500 avançou 0,13%, aos 5.282,70 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,13%, aos 16.286,45 pontos. Os dados são preliminares.

Entre os destaques do dia, a Nvidia caiu 2,87%, ampliando para 10% a perda acumulada em dois dias, após revelar um impacto de US$ 5,5 bilhões nos resultados devido às restrições de exportação de chips para a China. Em contrapartida, a Eli Lilly disparou mais de 14,3% com resultados positivos em testes de pílula para emagrecimento. A Netflix subiu 1,19% antes da divulgação do seu balanço trimestral.