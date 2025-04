China alerta montadoras sobre publicidade enganosa de tecnologias de direção autônoma

A China fez um alerta às montadoras para que não exagerem ao divulgar as capacidades das tecnologias de direção autônoma integradas aos seus veículos. Em comunicado divulgado na noite da quarta-feira, 16, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação informou ter realizado uma reunião com quase 60 representantes do setor.

Segundo o comunicado, as montadoras devem submeter seus sistemas de direção autônoma a testes rigorosos e deixar claros os limites dessas tecnologias, além das medidas de segurança adotadas. "As empresas não devem exagerar nas capacidades dos sistemas nem recorrer a marketing enganoso", afirmou o ministério.

O alerta veio após um acidente fatal com um carro elétrico da Xiaomi, ocorrido no fim do mês passado, que reacendeu preocupações entre analistas do setor e o público sobre a segurança dos sistemas avançados de assistência à direção.