Dólar cai mais de 1% e fecha a R$ 5,80 em dia de altas de divisas emergentes e do petróleo

"O fato de Trump ter mostrado hoje disposição para um acordo comercial com a China está impulsionado as moedas emergentes", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli. "O real é favorecido para valorização mais acentuada do petróleo, porque o Brasil é um grande exportador."

No início da tarde, antes de encontro com a primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, Trump afirmou que acredita na possibilidade de fechar um "bom acordo com a China". Em entrevista coletiva na Casa Branca após a reunião, o presidente americano disse que as negociações tarifárias com outros países tem avançado.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, revelou que a Coreia do Sul será o foco na próxima semana, com a Índia entrando na pauta em breve. Ele disse ainda que já há interlocução com a União Europeia.

Pela manhã, o ministério do Comércio da China, embora tenha ressaltado que a guerra comercial foi iniciada por Washington, a quem caberia por fim "à coerção e a chantagem", afirmou que permanece aberto ao diálogo com os EUA tendo como base o "respeito mútuo" entre os países.

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, observa que as moedas da América do Sul tiveram uma depreciação forte logo após o início do tarifaço, com temores relacionados ao impacto da guerra comercial sobre a economia chinesa e os preços das commodities.

"Como a visão sobre a China melhorou nos últimos dias, essas moedas e o real tiveram um alívio", afirma Lima, ressaltando que o ambiente é ainda de muita incerteza, o que pode provocar picos de volatilidade.