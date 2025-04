IIF: alta de juros dos Treasuries durante tensão reflete padrão atípico e quebra de correlações

Os Treasuries costumam ser vistos como porto seguro em momentos de turbulência nos mercados, com seus rendimentos caindo diante do aumento da demanda pelos títulos soberanos americanos. Desta vez, no entanto, os papéis de 10 anos contrariaram essa lógica: os juros saltaram quase 50 pontos-base em uma semana, a maior alta semanal desde os atentados de 11 de setembro de 2001, segundo o Instituto de Finanças Internacionais (IIF). A entidade ressalta que os títulos do Tesouro dos EUA vêm apresentando um comportamento atípico desde o anúncio de novas tarifas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com o IIF, ao contrário do que ocorreu em crises anteriores, como a pandemia de covid-19 ou a recessão de 2008, as expectativas de inflação não têm puxado os rendimentos para baixo.

"Tarifas podem elevar preços domésticos e limitar a capacidade do Federal Reserve Fed de cortar juros diante de riscos ao crescimento", afirma o relatório.