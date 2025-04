Lagarde diz que perspectivas econômicas estão obscurecidas por excepcional incerteza

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o cenário econômico permanece "obscurecido por excepcional incerteza", mas destacou avanços no controle da inflação e sinais de estabilização na indústria. "O processo de desinflação está encaminhado, e os preços de serviços caíram significativamente", disse em coletiva de imprensa.

Apesar dos desafios, Lagarde indicou que a economia da zona do euro provavelmente cresceu no primeiro trimestre, com a indústria mostrando "sinais de estabilização". No entanto, ressaltou que exportadores europeus enfrentam "novas barreiras para o comércio, de escopo desconhecido", enquanto tensões geopolíticas e comerciais pesam sobre o ânimo de empresas e consumidores.

A autoridade monetária reiterou que as decisões futuras sobre juros serão tomadas reunião a reunião, sem compromisso com uma trajetória predeterminada. "Não estamos nos comprometendo com uma trajetória predeterminada para os juros", afirmou. "Nossas decisões continuarão dependentes dos dados."