Lucro líquido da TSMC salta 60% no primeiro trimestre

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que fabrica chips para Apple e Nvidia, apresentou mais um trimestre de lucros sólidos em meio ao anúncio das novas tarifas americanas, que confirmaram temores sobre as perspectivas para a indústria global de chips.

A TSMC anunciou nesta quinta-feira, 17, que o lucro do primeiro trimestre saltou 60%, para 361,56 bilhões de novos dólares taiwaneses (NT$), equivalentes a US$ 11,16 bilhões. O resultado superou a estimativa de consenso da FactSet, que era de NT$ 351,65 bilhões.

A receita da TSMC aumentou 42%, para NT$ 839,25 bilhões, ligeiramente acima do guidance, que ia de US$ 25,00 bilhões a US$ 25,80 bilhões.