MP Materials interrompe envio de minérios para China e anuncia investimento de US$ 1 bi nos EUA

"Estamos nos preparando para este momento desde o primeiro dia. Nossa missão, capital estratégico e execução refletem uma visão de longo prazo construída para suportar deslocamentos de curto prazo e nos tornar mais fortes", afirmou a mineradora americana, em nota.

Sem apontar datas, a MP Materials anunciou que começará a produção de ímãs no Texas - planejada inicialmente para o fim de 2025 - e que irá acelerar operações de produção e armazenamento dos materiais concentrados. De acordo com a empresa, essa é uma resposta à demanda crescente de diversas indústrias para assegurar fornecimento de metais e ímãs, após a ampliação de tarifas e controles de exportação da China. "Também estamos em contato com autoridades federais", informou;

Atualmente, a mineradora processa metade da sua produção em uma refinaria localizada na Califórnia, que atende também mercados excluindo a China, como Japão, Coreia do Sul e a própria demanda doméstica norte-americana.